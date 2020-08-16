В общежитии № 7 ТГУ студент заболел коронавирусом

В общежитии № 7 Томского государственного университета зафиксирован случай COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.





В данный момент студент госпитализирован, ведется работа по определению контактных лиц.





В конце июня в общежитии № 7 по улице Федора Лыткина, 12 уже фиксировали заболевание коронавирусом.





После этого все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, были обработаны специальным раствором.





В ТГУ работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 785-188.



​За весь период в Томской области установлено 4936 случаев заболевания COVID-19, 3611 выздоровели. Умер, по официальным данным, 51 человек.