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16 августа,
2020
Новости

В общежитии № 7 ТГУ студент заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В общежитии № 7 Томского государственного университета зафиксирован случай COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.


В данный момент студент госпитализирован, ведется работа по определению контактных лиц.


В конце июня в общежитии № 7 по улице Федора Лыткина, 12 уже фиксировали заболевание коронавирусом. 


После этого все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, были обработаны специальным раствором.


В ТГУ работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 785-188.


​За весь период в Томской области установлено 4936 случаев заболевания COVID-19, 3611 выздоровели. Умер, по официальным данным, 51 человек.

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