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26 июня,
2020
Новости

В общежитие № 7 ТГУ обнаружили коронавирус

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В 7 общежитии ТГУ выявлен единичный случай COVID-19. Заболевший студент госпитализирован, сообщается в официальном Телеграм-канале вуза.


Все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, будут обработаны специальным раствором.


«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и продолжайте соблюдать меры профилактики: носите маски и перчатки, дезинфицируйте гаджеты, по возможности — не трогайте руками лицо и не покидайте общежитие без необходимости. Если вы почувствовали недомогание, немедленно свяжитесь с поликлиникой, к которой вы прикреплены. Медицинские работники вас проконсультируют и окажут необходимую помощь», — отмечают в вузе.


В ТГУ работает горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19: 785-188.


В начале июня COVID-19 также подтвердился у  студента, проживающего в общежитии № 8. Общежитие также продезинфицировали, больше о случаях заражения не сообщалось. Позднее коронавирус подтвердился у студентки, проживающей в «Парусе».


Общее число заболевших в регионе составляет 1968 человек. Количество уже здоровых пациентов в Томской области возросло до 862 человек. Лечение продолжают 1092 человека.


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