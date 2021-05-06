В облздраве рассказали, сколько коек для больных коронавирусом осталось в Томской области

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 665 коек. Лечение проходят 490 пациентов, свободны 175 коек.





Накануне областные власти сообщили о закрытии госпиталя для больных COVID-19 закрывается в горбольнице № 3. Инфекционное отделение горбольницы № 3 уже приступило к обычной работе, с 11 мая после заключительной дезинфекции к работе по профилю вернется пульмонологическое отделение медучреждения.





Лор-отделение больницы перестало принимать пациентов с COVID-19 еще в январе 2021 года.





Инфекционное отделение горбольницы № 3 было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. Всего здесь было развернуто 185 коек для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это время медицинскую помощь получили 3 422 пациента, в работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников.





Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.