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Главная Новости В облздраве рассказали, как работает мониторинг вакцинации от ковида
Новости

В облздраве рассказали, как работает мониторинг вакцинации от ковида

ТВ2
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час назад

В Томской области действует система мониторинга вакцинации от COVID-19. 

Так движение каждой поступившей дозы вакцины отслеживается в федеральном регистре вакцинированных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В данной федеральной системе фиксируются факт постановки прививки от COVID-19, данные пациента, медицинская организация, осуществляющая вакцинацию, а также ряд других обязательных данных, рассказала  заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по цифровой трансформации Софья Прошутя.

«Доступ к регистру имеют медицинские работники, уполномоченные на внесение необходимых сведений. За достоверность внесенной информации они несут персональную ответственность, - отметила Софья Прошутя. – Фиксируются данные как о факте постановки вакцины, а также о пациенте: о датах первой и второй аппликаций, серии и названии вакцины». 

Также во многих медицинских организациях установлены камеры видеонаблюдения с целью выстраивания маршрутизации пациентов внутри учреждения. 

Кроме того, ведется и персонифицированный учет всех поступивших на территорию региона доз вакцин в национальной единой системе маркировки товаров «Честный знак», благодаря которой движение препарата отслеживается на всех участках логистической цепи. Для этого используется уникальный штрих-код, который  имеют все вакцины. 

Он используется для учета в информационных системах и при движении этой вакцины на территории Томской области для отслеживания логистики.

Добавим, в Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 3 776 доз.

За весь период в регион поступило 269 055 доз вакцины (243 409 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 070 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 3 776 — «Спутник Лайт»).

«Поступившая вакцина «Спутник Лайт» будет распределена в городские пункты вакцинации, в том числе мобильные», —сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и повторной вакцинации взрослых.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 228 325 человек, вторым – 162 558. Среди вакцинированных 78 305 человек старше 60 лет.

Добавим, накануне полиция сообщила, что сотрудница одной из больниц Томска вносила в базу недостоверные сведения о сделанных прививках от коронавируса, а саму вакцину уничтожала. Продолжалось это в течение двух месяцев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

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