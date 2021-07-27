В облздраве рассказали, как работает мониторинг вакцинации от ковида

В Томской области действует система мониторинга вакцинации от COVID-19.

Так движение каждой поступившей дозы вакцины отслеживается в федеральном регистре вакцинированных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В данной федеральной системе фиксируются факт постановки прививки от COVID-19, данные пациента, медицинская организация, осуществляющая вакцинацию, а также ряд других обязательных данных, рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по цифровой трансформации Софья Прошутя.

«Доступ к регистру имеют медицинские работники, уполномоченные на внесение необходимых сведений. За достоверность внесенной информации они несут персональную ответственность, - отметила Софья Прошутя. – Фиксируются данные как о факте постановки вакцины, а также о пациенте: о датах первой и второй аппликаций, серии и названии вакцины».

Также во многих медицинских организациях установлены камеры видеонаблюдения с целью выстраивания маршрутизации пациентов внутри учреждения.

Кроме того, ведется и персонифицированный учет всех поступивших на территорию региона доз вакцин в национальной единой системе маркировки товаров «Честный знак», благодаря которой движение препарата отслеживается на всех участках логистической цепи. Для этого используется уникальный штрих-код, который имеют все вакцины.

Он используется для учета в информационных системах и при движении этой вакцины на территории Томской области для отслеживания логистики.