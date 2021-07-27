В облздраве рассказали, как работает мониторинг вакцинации от ковида
В Томской области действует система мониторинга вакцинации от COVID-19.
Так движение каждой поступившей дозы вакцины отслеживается в федеральном регистре вакцинированных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
В данной федеральной системе фиксируются факт постановки прививки от COVID-19, данные пациента, медицинская организация, осуществляющая вакцинацию, а также ряд других обязательных данных, рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по цифровой трансформации Софья Прошутя.
«Доступ к регистру имеют медицинские работники, уполномоченные на внесение необходимых сведений. За достоверность внесенной информации они несут персональную ответственность, - отметила Софья Прошутя. – Фиксируются данные как о факте постановки вакцины, а также о пациенте: о датах первой и второй аппликаций, серии и названии вакцины».
Также во многих медицинских организациях установлены камеры видеонаблюдения с целью выстраивания маршрутизации пациентов внутри учреждения.
Кроме того, ведется и персонифицированный учет всех поступивших на территорию региона доз вакцин в национальной единой системе маркировки товаров «Честный знак», благодаря которой движение препарата отслеживается на всех участках логистической цепи. Для этого используется уникальный штрих-код, который имеют все вакцины.
Он используется для учета в информационных системах и при движении этой вакцины на территории Томской области для отслеживания логистики.
Добавим, в Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 3 776 доз.
За весь период в регион поступило 269 055 доз вакцины (243 409 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 070 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 3 776 — «Спутник Лайт»).
«Поступившая вакцина «Спутник Лайт» будет распределена в городские пункты вакцинации, в том числе мобильные», —сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и повторной вакцинации взрослых.
На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 228 325 человек, вторым – 162 558. Среди вакцинированных 78 305 человек старше 60 лет.
Добавим, накануне полиция сообщила, что сотрудница одной из больниц Томска вносила в базу недостоверные сведения о сделанных прививках от коронавируса, а саму вакцину уничтожала. Продолжалось это в течение двух месяцев.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).