В облздраве рассказали, как проходит вакцинация от коронавируса

Более 80 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает облздрав.





В майские праздники в Томскую область дополнительно поступило еще 5300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), которые распределены в медорганизации Томска и близлежащих районов.





Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 108 862 дозы вакцины (101 572 – «Гам-КОВИД-Вак», 7290 – «ЭпиВакКорона»).





Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» привились 80 135 человек, 57 137 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.





Среди жителей Томской области старше 60 лет прививку поставили более 36 тысяч человек, из числа имеющих хронические заболевания — 9,6 тысячи. Также вакцинированы 22 тысячи работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания, промышленности и силовых структур.