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Главная Новости В Облздраве рассказали, что делать, если не пришел сертификат о вакцинации
Новости

В Облздраве рассказали, что делать, если не пришел сертификат о вакцинации

Юлия Фаллер
ТВ2 Юлия Фаллер
2 часа назад

В редакцию ТВ2 поступают обращения о проблемах с получением QR-кодов. В Облздраве рассказали, куда обращаться в случае, если после вакцинации от коронавируса сертификат не пришел.

Автор:  Юлия Фаллер

Как отметили в Облздраве, граждане, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, получают электронный сертификат с QR-кодом о вакцинации, подтверждающий вакцинацию, после введения второй дозы вакцины.  Так, после завершения иммунизации медучреждение направляет сведения о прохождении курса вакцинации  в Единую государственную  информационную систему в сфере здравоохранения, после чего информация обрабатывается федеральным сайтом «Госуслуги» и появляется в личном кабинете гражданина, в случае наличия подтвержденной учетной записи.

«Срок появления электронного сертификата на сайте «Госуслуги» относится к компетенции технической поддержки данного федерального ресурса. По рекомендации технической поддержки, если сертификат не появился, необходимо проверить статус учётной записи в личном кабинете - она должна быть подтвержденной», – пояснили в Облздраве. 

Если сертификат в личный кабинет на сайте «Госуслуги» не пришел, нужно отправить сообщение в форме обратной связи. При этом необходимо выбрать категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах».

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