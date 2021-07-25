В Облздраве рассказали, что делать, если не пришел сертификат о вакцинации

В редакцию ТВ2 поступают обращения о проблемах с получением QR-кодов. В Облздраве рассказали, куда обращаться в случае, если после вакцинации от коронавируса сертификат не пришел.

Как отметили в Облздраве, граждане, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, получают электронный сертификат с QR-кодом о вакцинации, подтверждающий вакцинацию, после введения второй дозы вакцины. Так, после завершения иммунизации медучреждение направляет сведения о прохождении курса вакцинации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, после чего информация обрабатывается федеральным сайтом «Госуслуги» и появляется в личном кабинете гражданина, в случае наличия подтвержденной учетной записи.

«Срок появления электронного сертификата на сайте «Госуслуги» относится к компетенции технической поддержки данного федерального ресурса. По рекомендации технической поддержки, если сертификат не появился, необходимо проверить статус учётной записи в личном кабинете - она должна быть подтвержденной», – пояснили в Облздраве.

Если сертификат в личный кабинет на сайте «Госуслуги» не пришел, нужно отправить сообщение в форме обратной связи. При этом необходимо выбрать категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах».