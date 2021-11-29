В облдуме сообщили о письме медицинского сообщества с просьбой поддержать закон о QR-кодах

Законодательная Дума Томской области сообщила о поступлении открытого письма от медицинского сообщества области. В нем призывают региональный парламент поддержать законопроекты Правительства РФ о введении QR-кодов для междугородних поездок и посещения общественных мест.

В новости на сайте областной Думы сообщается, что медицинское сообщество региона обратилось к депутатам с просьбой поддержать меры по борьбе с пандемией, предлагаемые на федеральном уровне.

При этом не упоминается ни Правительство, которое внесло законопроекты в Госдуму, ни сам термин «QR-код». Как пишет РБК, власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике из-за негативного отношения к нему граждан.

«Нет другого способа остановить пандемию, кроме вакцинации. Нет другого способа убедить людей сохранить свою жизнь и здоровье. Предлагаемые на федеральном уровне ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения. Пожалуйста, не поддавайтесь популизму. Жизнь и здоровье людей — выше политики», — говорится в письме.

Всего открытое письмо подписал 41 деятель медицины, среди них есть как чиновники (например, замгубернатора по социальной политике Алена Левко и глава областного депздрава Сергей Дмитриев), так и главврачи городских и районных больниц.

Предложенные Правительством законопроекты о QR-кодах Законодательная Дума Томской области рассмотрит завтра, 30 ноября. В ходе заседания, которое пройдет с 14:30 до 16:00, депутаты должны будут принять решение о положительном или отрицательном отзыве на законопроект о QR-кодах.

Напомним, 16 декабря Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты, согласно которым с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости. До 14 декабря законопроекты отправлены в рассылку, их будут рассматривать региональные парламенты, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации.