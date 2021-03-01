В обладминистрации обсудили проект нового микрорайона в Зеленых горках

​В жилом районе Солнечная Долина в 2021 году по госзаказу планируется начать строительство первых двух домов по ул. Федоровского, куда смогут переехать жители аварийных квартир. Подрядчик выполнил проект планировки, сейчас он рассматривается в мэрии Томска. Общая площадь территории, на которой планируется построить микрорайон под расселение жилья, составляет 27 га. На этом участке планируется построить девять десятиэтажных домов общей площадью 72 тыс. кв. м, два детских сада на 145 мест, сад на 220 мест и школу на 1100 мест. После утверждения проекта планировки администрацией Томска начнется межевание территории.





Проект планировки разработан с учетом норматива «одна квартира — одно машиноместо». В случае снижения этого коэффициента в микрорайоне удастся построить для целей расселения еще 40 тыс. кв. м жилья — это около 800 квартир. Окончательное решение будет принято по итогам публичных слушаний.





В настоящее время «Облстройзаказчик» объявил конкурс на проектирование первых двух многоэтажек на 16 тыс. кв. м (390 квартир), ПСД госзаказчик рассчитывает получить в сентябре. Затем после конкурса по выбору подрядчика начнутся строительные работы.





​«Обсуждаемый микрорайон крайне важен: он станет финальной точкой в освоении Солнечной Долины. К тому же он возводится для расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта, — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Для реализации проекта мы внедрили систему государственного заказа. На межведомственном уровне нам еще предстоит решить вопрос с дорожной, инженерной инфраструктурой, работой общественного транспорта. Это задачи, которые потребуют поэтапного решения, но уже в этом году мы должны дать старт строительству первых домов».