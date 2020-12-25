В обладминистрации обсудили дизайн-проект благоустройства Буфф-сада в Томске

Члены Градостроительного совета при губернаторе обсудили дизайн-проект по благоустройству томского Буфф-сада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Само благоустройство намечено на 2022 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее планировали начать работы в 2021 году.





Территория Буфф-сада стала одним из победителей рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в Томске в 2021 году. Разработчиком дизайн-проекта выступил Центр развития городской среды Томской области, ранее выполнивший концепции благоустройства Театрального и Пушкинского скверов, бульвара по ул. Усова и других территорий в Томске и области.