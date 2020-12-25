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25 декабря,
2020
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В обладминистрации обсудили дизайн-проект благоустройства Буфф-сада в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Члены Градостроительного совета при губернаторе обсудили дизайн-проект по благоустройству томского Буфф-сада, сообщает пресс-служба обладминистрации. Само благоустройство намечено на 2022 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее планировали начать работы в 2021 году.


Территория Буфф-сада стала одним из победителей рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в Томске в 2021 году. Разработчиком дизайн-проекта выступил Центр развития городской среды Томской области, ранее выполнивший концепции благоустройства Театрального и Пушкинского скверов, бульвара по ул. Усова и других территорий в Томске и области.

В обладминистрации обсудили дизайн-проект благоустройства Буфф-сада в Томске

По данным соцопроса, который провели специалисты Центра развития горсреды, сегодня территория отличается скудным озеленением, неудовлетворительным состоянием детской площадки, неудобными, в том числе для маломобильных групп, пешеходными дорожками, отсутствием пространств активного отдыха.

В обладминистрации обсудили дизайн-проект благоустройства Буфф-сада в Томске

В Буфф-саду архитекторы центра предлагают обустроить дополнительные пешеходные дорожки с разными видами покрытий, установить скамьи, новые опоры освещения и урны, декоративные элементы, деревянные скульптуры. Крышки люков дизайнеры предложили заменить искусственными камнями.


Также архитекторы высказали идею воссоздания в Буфф-саду мостика и беседки, которые есть на архивных фотографиях.

В обладминистрации обсудили дизайн-проект благоустройства Буфф-сада в Томске

Помимо этого, на территории планируется обустроить новую детскую площадку, зону отдыха у фонтана, прогулочную зону.

Архитекторы подчеркнули необходимость сохранения природного ландшафта сада. Вдобавок к имеющимся растениям разработчики предложили высадить неприхотливые многолетники, цветник из трав, декоративные кустарники и деревья.


Члены Градосовета положительно оценили представленный дизайн-проект. При этом они отметили, что необходимо оценить стоимость содержания обновленного озеленения сада, скорректировать количество пешеходных дорожек и декоративных элементов, продумать расположение детской площадки в отдалении от проезжей части и оценить, как обновленное пространство впишется в градостроительный облик города.


Также эксперты рекомендовали архитекторам продумать варианты безопасных и комфортных прогулок на территории сада с собаками.

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