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29 октября,
2020
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В ноябре Томск получит первую партию московских троллейбуссов

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Первая партия троллейбусов из Москвы придет в Томск в ноябре. В целом, Томск получит 40 троллейбусов 2007-2012 года выпуска, в том числе, 12 Тролза-5265, 11 БКМ-321 и 17 СВАРЗ-МАЗ-6235. На сегодняшний день основной объем троллейбусного парка Томска составляет техника со сроком эксплуатации 14-15 лет


«Уже несколько лет мы, по примеру многих регионов, сотрудничаем со столичным муниципалитетом в плане бесплатной передачи нам электротранспорта, который планово заменяется в Москве раз в 5-7 лет. В 2016-м году Томску впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. В конце 2019 года мы получили еще 10 трамваев. Сейчас ожидаем большую поставку троллейбусов. Это позволяет нам экономить бюджетные средства и при этом обновлять подвижной состав», — сказал заммэра Владимир Брюханцев.


На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе 50 троллейбусов. 

Ранее сообщалось, что новые троллейбусы планируется пустить по шестому маршруту. Пока организовывать новые троллейбусные маршруты не планируется.


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