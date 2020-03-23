В Новосибирской области откроют завод, который будет производить 50 тонн гречки в сутки

«Элеваторный комплекс Безменовский» откроет в Новосибирской области завод по производству гречки, сообщил на оперативном совещании региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Планируется, что предприятие будет производить по 50 тонн крупы в сутки.

В интервью «Росиии-24» замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о перебоях с наличием гречки в магазинах. По словам чиновника, перебои возникли из-за того, что гречку приходится доставлять со складов в Алтайском крае.

В выходные работали в вопросах увеличения производства гречихи. В настоящее время крупнейшее предприятие работало не в полную мощность, это «Безменовский элеваторный комплекс». Изысканы необходимые резервы по сырью, оно в настоящее время переброшено в выходные дни, – заявил Евтухов. – Ведется доработка, запускаем завод, в сутки он будет выдавать порядка 50 тонн крупы гречневой, ядрицы.

Специалисты новосибирского минпромторга постоянно проверяют наличие товаров в магазинах региона и цены на них. По информации правительства региона, «ситуация на потребительском рынке Новосибирской области стабильная, запасы товаров и продуктов достаточные, фактов необоснованного резкого увеличения цен не зафиксировано».





Ранее ретейлеры отметили повышение спроса на продовольствие в Сибири в связи с пандемией коронавируса. На крупы, макароны и консервы он вырос на 50-80 %.





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