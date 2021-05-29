В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании

«Предварительно установлено, что 28 мая около 22.00 на 61 км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля «Тойота» не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска», — пояснили в УМВД.



Сотрудники ДПС по Мошковскому району начали преследовать автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю.





«В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление.С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — пояснили в пресс-службе.