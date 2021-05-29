В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил в голову мужчине при задержании

Сотрудник ДПС выстрелил в голову мужчине, ранее водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке автомобиля. УМВД по Новосибирской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«Предварительно установлено, что 28 мая около 22.00 на 61 км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля «Тойота» не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска», — пояснили в УМВД.
Сотрудники ДПС по Мошковскому району начали преследовать автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю.
«В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление.С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — пояснили в пресс-службе.
Сотрудниками полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Проводится служебная проверка. Полицейские передали материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
«Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», — комментируют в пресс-службе следственного комитета.
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