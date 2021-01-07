В новосибирской колонии-поселении прошли соревнования по керлингу

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В колонии-поселении №22, что расположена в рабочем поселке Колывань, между отрядами осужденных прошли соревнования по керлингу. Игра, в ходе которой две команды по очереди запускают по льду гранитные «камни» к «дому», то есть — к мишени, считается олимпийским видом спорта.

Фото: с сайта: 54.fsin.gov.ru

Состязание по керлингу в колонии проходило впервые. Инвентарь для «олимпийского» вида спорта начальники отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными изготовили из подручных средств.

«Во время подготовки к состязаниям сформировалась группа осужденных — энтузиастов, которые прониклись керлингом и подготовили ледовую площадку с соответствующей разметкой стартовой линии», — сообщается на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области.

По итогам соревнований, первое и второе место заняли осужденные из отряда №2, третье место — у представительниц женского отряда.