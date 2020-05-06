В Новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного барана аргали

Девятый детеныш краснокнижного горного барана аргали родился в Новосибирском зоопарке. Когда ягненок вырастет, его выпустят в дикую природу.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Появление потомства у аргали – это всегда большое событие. Новосибирский зоопарк – единственный в мире зоологический парк, где содержится этот вид», – пишут в группе зоопарка.

Первая самка аргали появилась в Новосибирском зоопарке в 1994 году, но пару удалось сформировать лишь в 2010. Первое потомство у аргали появилось в 2013 году, с тех пор детеныши рождаются ежегодно.





Взрослых аргали зоопарк выпускает в дикую природу. Четырех самцов барана зоопарк уже выпустил в национальный парк «Сайлюгемский» Республики Алтай.





Аргали – самый крупный горный баран на планете. Длина тела аргали может достигать до двух метров, вес – до 180 кг, причем 35 кг из них может составлять вес рогов.