В Новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного барана аргали

Девятый детеныш краснокнижного горного барана аргали родился в Новосибирском зоопарке. Когда ягненок вырастет, его выпустят в дикую природу.
Первая самка аргали появилась в Новосибирском зоопарке в 1994 году, но пару удалось сформировать лишь в 2010. Первое потомство у аргали появилось в 2013 году, с тех пор детеныши рождаются ежегодно.
Взрослых аргали зоопарк выпускает в дикую природу. Четырех самцов барана зоопарк уже выпустил в национальный парк «Сайлюгемский» Республики Алтай.
Аргали – самый крупный горный баран на планете. Длина тела аргали может достигать до двух метров, вес – до 180 кг, причем 35 кг из них может составлять вес рогов.
Основные места обитания это горного барана – граница Монголии и Республики Алтай. Когда-то аргали был широко распространен на Алтае, в Тыве и Монголии, но неконтролируемая охота и браконьерство привели к тому, что вид попал в международную Красную книгу.
Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!