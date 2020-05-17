В новосибирском зоопарке родились северный олень, лосята и козлята

В новосибирском зоопарке родились северный олененок, лосята и камерунские козы. Об этом сообщается в социальной сети учреждения Вконтакте. Сотрудники уже определили пол олененка.
«Родился детеныш у северных оленей. С первого дня жизни он следует за мамой, старается не отставать от нее ни на шаг, — сообщили в группе зоопарка. — Сотрудники зоопарка уже определили пол олененка: мальчик. Он быстро растет. Еще несколько дней назад он питался только маминым молоком. А накануне киперы увидели, что малыш уверенно жует мох».
Сообщается, в зоопарке родились два лосенка, которые уже иногда выходят с мамой на недолгие прогулки. Также сообщили о потомстве у камерунских коз. Козлята «любопытны и игривы», а наблюдение за ними «поднимает настроение».
Во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.
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