В новосибирском зоопарке появились детеныши у аргали и волков. Видео

Новосибирский зоопарк опубликовал видео детенышей аргали и волков. Ягнята аргали появились в новосибирском зоопарке 8 мая и 5 июня.

Аргали (другое название вида - Алтайский горный баран или архар) содержатся в новосибирском зоопарке с 1994 года. Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид.

В 2013 году в зоопарке у аргали родились первые малыши. С тех пор самки приносят потомство ежегодно. Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом.

Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали – настоящее сокровище. Каждый детеныш увеличивает шансы на сохранение вида.