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Главная Новости В новосибирском зоопарке появились детеныши у аргали и волков. Видео
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В новосибирском зоопарке появились детеныши у аргали и волков. Видео

ТВ2
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26 минут назад

Новосибирский зоопарк опубликовал видео детенышей аргали и волков. Ягнята аргали появились в новосибирском зоопарке 8 мая и 5 июня. 

Аргали (другое название вида - Алтайский горный баран или архар) содержатся в новосибирском зоопарке с 1994 года. Вид, когда-то широко распространенный на Алтае, в Тыве, Монголии, нещадно истребляется охотниками. Ценным трофеем считаются удивительно красивые, закрученные рога этого дикого барана. В настоящее время аргали встречается редко, его охранный статус уже несколько раз пересматривался в сторону большей уязвимости. Новосибирский зоопарк остается единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид. 

В 2013 году в зоопарке у аргали родились первые малыши. С тех пор самки приносят потомство ежегодно. Ягнята всюду следуют за мамами, с аппетитом едят и уже пробуют забраться, где повыше. Самки в течение четырех месяцев будут кормить детей и неотрывно находиться рядом. 

Для Новосибирского зоопарка ягнята аргали – настоящее сокровище. Каждый детеныш увеличивает шансы на сохранение вида. 

Также у пар канадских волков и арктических волков родились малыши в апреле-мае. 

«Приходите посмотреть на наших малышей канадских волков, рождённых 25.04.21 и арктических волков 05.05.21. Они уже выходят из домика и радуют посетителей своими играми. Просьба сильно не шуметь около вольера, ведь они ещё совсем крохи», – написали в группе Вконтакте зоопарка. 

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