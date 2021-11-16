В Новосибирской области трое подростков подозреваются в изнасиловании семиклассницы

Троих школьников в рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает НГС со ссылкой на собственные источники.

«11 ноября в отдел полиции по Чистоозерному району обратилась 31-летняя жительница поселка с заявлением об изнасиловании ее 13-летней родственницы. Женщина пояснила, что вечером 9 ноября двое приятелей (учащиеся 9-го класса местной школы) и младший брат одного из них (учащийся 8-го класса) изнасиловали малолетнюю девочку. Преступление произошло в летней кухне одного из частных домов поселка», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили личности всех подозреваемых — они трое ранее не привлекались к уголовной ответственности и не стоят на учете в ПДН. Собранные полицейскими материалы были переданы в Татарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц), по делу назначены все необходимые экспертизы.