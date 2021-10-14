В Новосибирской области началась обязательная вакцинация

Из документа ведомства следует, что с 12 октября обязательно привиться должны новосибирцы старше 18 лет, работающие в сфере услуг: сотрудники торговли, салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, бань, саун, спорткомплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Также вакцинироваться должны работники сферы бытовых услуг: прачечных и химчисток; сотрудники общепита, финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, такси, соцзащиты, ЖКХ; сотрудники культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев, библиотек, лекций, тренингов; сотрудники мероприятий, в том числе мастер-классов; сотрудники детских игровых комнат, парков культуры и отдыха, ТРЦ; сотрудники театров, кинотеатров и концертных залов, массовых спортивных мероприятий, а также госслужащие, муниципальные работники, сотрудники органов власти и местного самоуправления и подведомственных организаций. Отказаться от прививки могут люди, имеющие противопоказания.

В Новосибирской области стартовала обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Под постановление регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации попадают больше 279 тысяч человек, пишет Тайга. инфо.

По словам замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Лады Самойловой, всех сотрудников перечисленных сфер и профессий, которые не пройдут вакцинацию в определенный срок, отстранят от работы, а работодателям за нарушение постановления грозят штрафы: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей.

Сейчас в Новосибирской области работают 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, а 97 медицинских мобильных бригад готовы выезжать на предприятия. По мнению властей, этого количества достаточно для исполнения обязательной вакцинации.

«Более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс более 724 тысяч жителей региона. Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тысяч человек в сутки», — сказал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Отметим, в Новосибирской области с 25 октября также вводятся QR-коды, подтверждающие вакцинацию в течение года или недавно перенесенный ковид для участия в массовых мероприятиях.

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