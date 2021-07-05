В Новосибирске женщина погибла после падения из троллейбуса

Женщина в Новосибирске выпала из движущегося троллейбуса и получила травмы, позже скончалась, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Женщина выпала из троллейбуса №23. За рулем находился водитель 1998 года рождения. В момент происшествия транспорт ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина к улице Шекспира, женщина выпала на остановке «Красина». После этого ее госпитализировали с диагнозом «политравма», позже она скончалась в больнице. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку.