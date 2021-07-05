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Главная Новости В Новосибирске женщина погибла после падения из троллейбуса
Новости

В Новосибирске женщина погибла после падения из троллейбуса

ТВ2
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2 часа назад

Женщина в Новосибирске выпала из движущегося троллейбуса и получила травмы, позже скончалась, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Автор:  гибдд.рф/r/54

Женщина выпала из троллейбуса №23. За рулем находился водитель 1998 года рождения. В момент происшествия транспорт ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина к улице Шекспира, женщина выпала на остановке «Красина». После этого ее госпитализировали с диагнозом «политравма», позже она скончалась в больнице. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку.

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