В Новосибирске задержали участников акции в поддержку Хабаровска

Среди задержанных: Андрей Кайгородцева, Яна Дробноход, Нина Якименко, Кирилл Хрусталев, Тимур Ханов, Михаил Кондрюков, Дарья Горбылева, Юрий Измайлов, Юн Сан-Светомир, Петр Ощепков, Виктор Сорокин, Александр Абросов, Юрий Зимин, Юрий Измайлов, Алексей Солодский.





«Мы вышли на площадь Ленина. ОМОН скрутил всех. И сейчас нас, скорей всего, везут в отделении полиции составлять протоколы. В автозаке находится восемь человек. Нам заявили, что мы не имеем права устраивать митинг. Но у нас было собрание», — рассказала Тайге.Инфо новосибирская активистка Яна Дробноход.





Яну Дробноход также вызвали на допрос по статье о неоднократном нарушении правил участия в публичных акциях (ст. 212.1 УК), сообщает координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.