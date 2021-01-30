В Новосибирске задержали участников акции в поддержку Хабаровска
В Новосибирске полиция задержала участников пикетов в поддержку протестующих жителей Хабаровска, сообщает ОВД-инфо.
Среди задержанных: Андрей Кайгородцева, Яна Дробноход, Нина Якименко, Кирилл Хрусталев, Тимур Ханов, Михаил Кондрюков, Дарья Горбылева, Юрий Измайлов, Юн Сан-Светомир, Петр Ощепков, Виктор Сорокин, Александр Абросов, Юрий Зимин, Юрий Измайлов, Алексей Солодский.
«Мы вышли на площадь Ленина. ОМОН скрутил всех. И сейчас нас, скорей всего, везут в отделении полиции составлять протоколы. В автозаке находится восемь человек. Нам заявили, что мы не имеем права устраивать митинг. Но у нас было собрание», — рассказала Тайге.Инфо новосибирская активистка Яна Дробноход.
Яну Дробноход также вызвали на допрос по статье о неоднократном нарушении правил участия в публичных акциях (ст. 212.1 УК), сообщает координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.
По информации ОВД-инфо, всех задержанных посадили в актовом зале Центрального отдела полиции. В помещении находятся также силовики в касках. Активисты сообщают, что при задержании одну женщину ударили головой об автозак. При этом полицейские отказываются вызывать скорую помощь. Им также не дают выйти в туалет.
Видео, как задерживали активистов, опубликовал на youtube блогер Тимур Ханов.
По информации ОВД-инфо, на традиционной акции «кормления голубей» задержали около 30 человек.
В разных городах России проходят акции поддержки протестов в Хабаровске. Хабаровчане протестуют из-за ареста экс-главы края Сергея Фургала.
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
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