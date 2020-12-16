В Новосибирске вынесли приговор медсестре туберкулезной больницы, таскавшей за волосы девочку

Мировой суд Заельцовского района Новосибирска вынес приговор бывшей медсестре детской туберкулезной больницы. Ее признали виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление судебного департамента.

Суд установил, что 2 ноября обвиняемая потребовала от трехлетней пациентки, проснувшейся до подъема, лечь спать. Затем она с силой схватила за волосы, подняла, после чего ударила ладонью по лицу.





Кроме того, 4 ноября 2020 года, увидев, как девочка во время сончаса ходит по палате, медсестра схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.





Обвиняемая раскаялась и принесла извинения. Суд назначил ей год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.





Представитель управления отметил, что рассмотрение аналогичного уголовного дела в отношении второй бывшей медсестры детской туберкулезной больницы отложено на 23 декабря.





История с издевательством получила широкий резонанс после публикации видео, которое сняла мама других пациентов. После обнародования видео в больнице сменилось руководство.







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