В Новосибирске ввели режим ЧС из-за того, что не успевают вывозить снег из города

Мэрия Новосибирска ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска 27 января.

В документе говорится, что из-за «сверхнормативного количества осадков эксплуатация дорог категорий 2а, 2б, 3а и 3б, а также приведение в порядок придомовой территории оказалось невозможным».





«В соответствии с принятым решением для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения», — говорится в тексте.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал данное решение.