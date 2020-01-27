В Новосибирске ввели режим ЧС из-за того, что не успевают вывозить снег из города
Мэрия Новосибирска ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска 27 января.
В документе говорится, что из-за «сверхнормативного количества осадков эксплуатация дорог категорий 2а, 2б, 3а и 3б, а также приведение в порядок придомовой территории оказалось невозможным».
«В соответствии с принятым решением для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения», — говорится в тексте.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал данное решение.
Добавим, за прошедшие выходные в Томске выпала декадная норма осадков — 13 мм. За три дня коммунальные службы Томска вывезли с городских улиц 16 тыс. тонн снега. За три дня бригады «ТомскСАХ» вывезли снег с 30 участков и 215 тротуаров.
Синоптики предупреждают, что во вторник, 28 января, также возможен снегопад.
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