В Новосибирске возбудили уголовные дела в связи с акциями 23 января

В Новосибирске возбудили уголовное дело в связи с акциями за освобождение Алексея Навального 23 января, сообщает на своем сайте региональный Следственный комитет. Подобные уголовные дела возбудили также во Владивостоке и Ростове-на-Дону

По подозрению в призывах задержан 20-летний житель, который дал показания о его переписке в соцсетях. У мужчины прошел обыск. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

«С 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!», — сообщили в пресс-службе областного управления СК.

О возбуждении дела во Владивостоке сообщает адвокат от ОВД-Инфо Полина Сидельникова. Так один из сотрудников полиции в ОП № 1 Владивостока рассказал Сидельниковой, что в связи с акцией правоохранители возбудили уголовное дело по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК).





Еще два уголовных дела во Владивостоке возбудили по статье о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК), пишет региональный СК.





«Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе», — рассказывает СК в пресс-релизе. Подозреваемого по этому делу силовики пока не установили.





В Ростове-на-Дону уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего активиста, сообщает «Апология протеста». Ранее, 22 января, стало известно, что Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК) из-за постов с анонсами акций в поддержку Навального.