В Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда самоката на ребенка

В Новосибирске СК возбудил уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности на мужчину, который на электросамокате наехал на ребенка и скрылся с места, сообщило ведомство.





Происшествие случилось 9 мая в Центральном парке Новосибирска.





«Мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил наезд на ребенка, который гулял в парке с родителями, причинив по неосторожности последнему телесные повреждения в виде открытого неосложненного перелома большеберцовой кости со смещением, расценивающийся как тяжкий вред здоровью человека. Мужчина после наезда на малолетнего ребенка скрылся с места происшествия и не принял мер к оказанию ему медицинской помощи», — рассказали в СК.





Родители ребенка вызвали скорую помощь, его доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии и провели операцию.





Новосибирский региональный СК собирает доказательства и опрашивает свидетелей происшествия. Отметим, ранее новосибирский СК начал доследственную проверку по факту «бесконтрольного массового предоставления в аренду для передвижения электросамокатов гражданам». Как отмечает издание Тайга. инфо, в Новосибирске работают два сервиса аренды самокатов: Whoosh и Urent. Также мэр города Анатолий Локоть заявил, что в ближайшее время в городе начнут действовать новые правила для движения и парковки самокатов. По пешеходным зонам двигаться на электросамокате будет нельзя, если нет оборудованной велодорожки. По велодорожке максимальная скорость передвижения должна быть не более 10 км/ч.





«15 км/ч — на улицах с интенсивным движением, 20 км/ч — на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 25 км/ч — на велодорожках и в местах, где есть инфраструктура», — цитирует Тайга.инфо Локтя.





Также самокаты нельзя будет парковать в парках, на проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если тротуар в ширину менее 2,5 метров.









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