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09 мая,
2021
Новости

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту неполучения ветераном льготных лекарств

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как новосибирский ветеран Галина Диордиева не смогла получить необходимые ей льготные лекарства. Ранее областной минздрав утверждал, что препараты 93-летней пенсионерке выдают регулярно.


«СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины». 


​Как писала Тайга.инфо ранее, 93-летняя ветеран тыла Галина Диордиева не получает в льготные лекарства, например, «Спирива» (назначется при болезни легких), в аптеке поликлиники №27. Пенсионерке выдают лишь аналоги нужных препаратов. По словам внука Юрия Ушакова, жалобы в региональный минздрав решали проблему лишь разово.

В областном минздраве же утверждали, что 93-летняя пенсионерка ежемесячно получает нужные препараты.

После публикации проверку началапрокуратура Заельцовского района Новосибирска.

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