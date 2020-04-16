Добрые новости
16 апреля,
2020
1
фото
Новости

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

14 апреля в Новосибирске скончался пожилой мужчина с ранее выявленным коронавирусом. Мужчина заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

«Мужчине было 68 лет. Пневмония у него развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ», — говорится в сообщении.   


Отмечается, что, по данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.  

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.