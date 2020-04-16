В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

14 апреля в Новосибирске скончался пожилой мужчина с ранее выявленным коронавирусом. Мужчина заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Мужчине было 68 лет. Пневмония у него развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ», — говорится в сообщении.





Отмечается, что, по данным оперативного штаба на 20 часов 14 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны.