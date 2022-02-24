В Новосибирске тоже собираются строить университетский кампус

В новосибирском Академгородке построят кампус-парк Новосибирского государственного университета. Во время прямой линии губернатор Андрей Травников сообщил, что по планам объект сдадут в 2023 году, но он пообещал премьер-министру Михаилу Мишустину построить одно из зданий физико-математической школы уже в 2022 году, пишет РБК.
Общая площадь всех объектов кампуса в Новосибирске — 75 тысяч квадратных метров, а размер инвестиций, которые нужны для постройки — более 11,8 млрд рублей, но это приблизительная сумма, которую уточнят после экспертизы документации. Как отметили в правительстве Новосибирской области, первую очередь кампуса построят на деньги частного инвестора, которые он выделит как благотворительность. По информации РБК, речь идет о четырех миллиардах рублей, которые выделил выпускник механико-математического факультета НГУ и основной бенефициар фармхолдинга «Фармстандарт» (производит более 300 разных лекарственных средств и вакцину «Спутник V») Виктор Харитонин. Также часть денег на кампус выделяется из федерального бюджета по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в марте 2021 года.
В первую очередь предполагается построить новый учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ (СУНЦ НГУ), а также общежития на 690 мест. Здания будут соединяться теплым подземным переходом.
Фото: разработчиков мастер-плана, КБ «Стрелка»
По информации разработчиков мастер-плана, КБ «Стрелка», в физико-математической школе появится мастерская робототехники, на крыше возведут сад-обсерваторию и пространства для работы учителей. Досуговый центр будет оформлен как многофункциональный зал: на сцене могут проходить репетиции и мероприятия, в остальное время он выполнит роль универсального пространства формата open space для работы и учебы. При постройке кампуса будут придерживаться транспортной стратегии «без машин», «с фокусом на развитие экологичного университетского транспорта, городского общественного транспорта и восстановление велопешеходной сети».
Генеральный директор института «Стрелка» Варвара Мельникова отмечала, что сейчас нехватка площадей ограничивает возможности развития НГУ, поэтому в рамках мастер-плана планируется увеличить жилой фонд почти в 2 раза до 9 660 мест. За счет реконструкции старого и нового строительства обновится 72% жилых пространств. Сообщается, что в разработке плана принимала участие мэрия Новосибирска, эксперты по историческому наследию, экологии, дендрологии и архитектуре, а также жители Академгородка, студенты. Генеральный проектировщик и технический заказчик строительства кампуса — ГК «Спектрум», ее директор Владимир Иванов говорит, что сейчас заканчивается стадия проектирования кампуса.
Во вторую очередь строительства планируется возвести новое общежитие физматшколы на 550 мест, через дорогу от него — корпус поточных аудиторий с проектным центром и научную библиотеку. На соседнем участке по плану расположится исследовательский и учебно-лабораторный корпусы института медицины и психологии им. В. Зельмана. Третья и четвертая очередь проекта — строительство комплекса общежитий на три тысячи мест должна завершиться к концу 2026 года.
Правительство региона и мэрия Новосибирска должны обеспечить стройку инфраструктурой: инженерной, транспортной. Часть средств Новосибирская область получит в виде инфраструктурно-бюджетных кредитов.
Напомним, в Томске также планируется строительство кампуса на 20 тысяч мест. О нем стало известно в июне 2019 года. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд рублей из федерального бюджета. Объем частных инвестиций – более 30 миллиардов рублей. Власти рассчитывали, что к осени 2023 года будет готова проектно-сметная документация, тогда же начнутся основные строительные работы, которые завершатся к 2025 году.
Однако до сих пор не решён вопрос с земельным участком, на котором должны построить кампус. Изначально предполагалось, что это будет сделано после Градостроительного совета. Но его члены, рассмотрев преимущества и недостатки двух площадок: «северной» - на левом берегу Томи площадью 83 гектара, и «южной», расположенной между Томью и озером Сенная Курья, ее площадь 62 гектара, сделать окончательный выбор не смогли.
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