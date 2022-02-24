В Новосибирске тоже собираются строить университетский кампус

В новосибирском Академгородке построят кампус-парк Новосибирского государственного университета. Во время прямой линии губернатор Андрей Травников сообщил, что по планам объект сдадут в 2023 году, но он пообещал премьер-министру Михаилу Мишустину построить одно из зданий физико-математической школы уже в 2022 году, пишет РБК. Общая площадь всех объектов кампуса в Новосибирске — 75 тысяч квадратных метров, а размер инвестиций, которые нужны для постройки — более 11,8 млрд рублей, но это приблизительная сумма, которую уточнят после экспертизы документации. Как отметили в правительстве Новосибирской области, первую очередь кампуса построят на деньги частного инвестора, которые он выделит как благотворительность. По информации РБК, речь идет о четырех миллиардах рублей, которые выделил выпускник механико-математического факультета НГУ и основной бенефициар фармхолдинга «Фармстандарт» (производит более 300 разных лекарственных средств и вакцину «Спутник V») Виктор Харитонин. Также часть денег на кампус выделяется из федерального бюджета по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в марте 2021 года. В первую очередь предполагается построить новый учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ (СУНЦ НГУ), а также общежития на 690 мест. Здания будут соединяться теплым подземным переходом. Фото: разработчиков мастер-плана, КБ «Стрелка»

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