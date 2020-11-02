В Новосибирске таможенники задержали две посылки с нацистской символикой

Инспекторы новосибирской таможни задержали две посылки, которые содержали предметы, похожие на нацистскую символику. Обе посылки прибыли из Китая, одна адресовалась жителю Северска, другая жителю Усть-Илимска Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

«Инспекторами таможенного поста в адрес получателей посылок направлены запросы с требованием представить документы, подтверждающие, что данные предметы не предназначены для пропаганды фашистской идеологии. Если такие документы представлены не будут, то монеты и значки будут возвращены обратно отправителю в Китай», — отмечается в сообщении.





В пресс-службе уточнили, что с января по сентябрь более 400 раз пытались отправить по почте холодное оружие и 9 «шпионских» устройств. Кроме того, были задержаны 84 посылки с контрафактным товаром и пресечены 6 попыток пересылки наркотиков и сильнодействующих препаратов.