Добрые новости
02 ноября,
2020
1
фото
Новости

В Новосибирске таможенники задержали две посылки с нацистской символикой

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Инспекторы новосибирской таможни задержали две посылки, которые содержали предметы, похожие на нацистскую символику. Обе посылки прибыли из Китая, одна адресовалась жителю Северска, другая жителю Усть-Илимска Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В Новосибирске таможенники задержали две посылки с нацистской символикой

«Инспекторами таможенного поста в адрес получателей посылок направлены запросы с требованием представить документы, подтверждающие, что данные предметы не предназначены для пропаганды фашистской идеологии. Если такие документы представлены не будут, то монеты и значки будут возвращены обратно отправителю в Китай», — отмечается в сообщении.


В пресс-службе уточнили, что с января по сентябрь более 400 раз пытались отправить по почте холодное оружие и 9 «шпионских» устройств. Кроме того, были задержаны 84 посылки с контрафактным товаром и пресечены 6 попыток пересылки наркотиков и сильнодействующих препаратов.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.