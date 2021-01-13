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13 января,
2021
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В Новосибирске суд закрыл дело медсестры туберкулезной больницы, которая ударила ребенка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мировой судья третьего судебного участка новосибирского судебного района прекратил уголовное дело медсестры детской туберкулезной больницы. В пресс-релизе прокуратуры Новосибирской области указаны имя и фамилия медсестры. Ее зовут Наталья Старусева. Женщине вменяли ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В Новосибирске суд закрыл дело медсестры туберкулезной больницы, которая ударила ребенка

Суд установил, что Старусева 3 ноября с силой ударила мальчика ладонью по спине.


Тайга.инфо пишет со ссылкой на управление областного судебного департамента, что ходатайство о прекращении дела подала мать мальчика, уточнив, что знает медсестру много лет, так как ее сын несколько раз лечился в этом отделении. Старусева раскаялась, извинилась перед потерпевшими и заплатила им компенсацию 10 тысяч рублей.


«В судебном заседании несовершеннолетний потерпевший в присутствии педагога пояснил, что обиды на Старусеву не имеет, потому что раньше она никогда его не обижала, — отметили в управлении. — Гособвинитель возражал против прекращения дела, объяснив это тем, что преступление произошло в медицинском заведении и в отношении несовершеннолетнего».


Отмечается, что постановление пока не вступило в силу.


Ранее сообщалось, что мировой суд Заельцовского района Новосибирска вынес приговор другой медсестре детской туберкулезной больницы. Ее признали виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». И приговорили к году исправительных работ.

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