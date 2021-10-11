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  3. В Новосибирске скорая помощь сбила насмерть 7-летнюю девочку
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В Новосибирске скорая помощь сбила насмерть 7-летнюю девочку

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В Дзержинском районе Новосибирска автомобиль скорой медицинской помощи сбил насмерть 7-летнюю девочку, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на паблик ВКонтакте «АСТ 54».

«Газель» двигалась задним ходом по тротуару, совершила наезд на девочку. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в отделе пропаганды ведомства.

Эту же информацию подтвердила главврач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова. Она также подчеркнула, что «более полную информацию» дадут позднее сотрудники ГИБДД.

Автор:  «АСТ-54»
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