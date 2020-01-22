В Новосибирске сгорел офис крематория и похоронных компаний
В центре Новосибирска произошел пожар в похоронном доме «Некрополь». Ранее в СМИ появилась информация, что на совладельца и некоторых приближенных лиц завели уголовные дела.
Здание на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелось в ночь на 21 января. «До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 2 охранника. [21 января] В 05:07 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 9 единиц техники и 27 человек личного состава. Для тушения прокладывались две магистральные линии от пожарного гидранта на расстоянии 80 метров», –сообщило МЧС по Новосибирской области.
В здании располагались офисы ООО «Похоронный дом «Некрополь», ООО «Новосибирский крематорий» и компания по производству выставок «Экспо 21 век». Отметим, «Некрополь» принадлежит Сергею Якушину и его сыну Родиону. Якушин-старший также владеет «Новосибирским крематорием».
В октябре 2019 года СК Новосибирской области сообщил о том, что на заведующего патологоанатомическим отделением «Городской клинической больницы № 1» возбудили дело по подозрению в получении взяток на общую сумму 1 млн рублей от менеджера ООО «Некрополь» (принадлежит Борису Якушину, еще одному сыну владельца крематория). Его арестовали по подозрению в получении взятки. 44-летнюю менеджера «Некрополя» обвинили в даче взятки, сейчас она находится под домашним арестом.
Как пишет Тайга.инфо, позже Родион Якушин рассказал об уголовных делах, которые завели в отношении него и связанной с ним компании и ООО «Ритуальное хозяйство». У Сергея Якушина прошли обыски. Также дело возбудили в отношении директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина, ему вменяют дачу взятки. По данным Родиона Якушина, бизнесмен сейчас в СИЗО.
Сын владельца новосибирского крематория Родион Якушин в своем письме заявил о «сфабрикованных уголовных делах». Рассказал, что сотрудники правоохранительных органов угрожают фигурантам, а неизвестные представляются выходцами из силовых структур, обещая помочь за деньги. Семья Якушиных объясняет уголовные дела переделом на рынке похоронных услуг.
По данным источников Тайги.инфо, патологоанатома и других фигурантов обвиняют в том, что они предоставляли агентские услуги, по смыслу схожие с теми случаями, когда врачи рекомендуют лекарства тех или иных фармацевтических компаний, а потом получают проценты с выписанных рецептов.
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