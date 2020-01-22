В Новосибирске сгорел офис крематория и похоронных компаний

В центре Новосибирска произошел пожар в похоронном доме «Некрополь». Ранее в СМИ появилась информация, что на совладельца и некоторых приближенных лиц завели уголовные дела.





Здание на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелось в ночь на 21 января. «До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 2 охранника. [21 января] В 05:07 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 9 единиц техники и 27 человек личного состава. Для тушения прокладывались две магистральные линии от пожарного гидранта на расстоянии 80 метров», –сообщило МЧС по Новосибирской области.





В здании располагались офисы ООО «Похоронный дом «Некрополь», ООО «Новосибирский крематорий» и компания по производству выставок «Экспо 21 век». Отметим, «Некрополь» принадлежит Сергею Якушину и его сыну Родиону. Якушин-старший также владеет «Новосибирским крематорием».