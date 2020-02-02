В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов
В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба. 190 человек эвакуировались самостоятельно, еще пятерых достали из-под завалов, одна девушка погибла. Следователи завели уголовное дело. По версии следствия, кровля могла не выдержать скопившегося на ней снега.
По информации МЧС по Новосибирской области, здание было сделано из сэндвич-панелей. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров.
Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек, — рассказали в МЧС по региону.
В заведении проходила этой ночью модная молодежная вечеринка — гараж-пати.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
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