В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов

Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек, — рассказали в МЧС по региону.