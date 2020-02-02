Добрые новости
02 февраля,
2020
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Новости

В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба. 190 человек эвакуировались самостоятельно, еще пятерых достали из-под завалов, одна девушка погибла. Следователи завели уголовное дело. По версии следствия, кровля могла не выдержать скопившегося на ней снега.

В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов
Фото: МЧС по Новосибирской области

По информации МЧС по Новосибирской области, здание было сделано из сэндвич-панелей. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. 

В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов
Фото: МЧС по Новосибирской области

Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба.  Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек, — рассказали в МЧС по региону. 

В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов
В Новосибирске рухнула крыша ночного клуба: пятерых достали из-под завалов

 В заведении проходила этой ночью модная молодежная вечеринка — гараж-пати.

За несколько часов до трагедии в в Instagram
За несколько часов до трагедии в в Instagram

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).


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