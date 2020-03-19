В Новосибирске разыскивают более 100 человек, летевших с зараженной коронавирусом женщиной

Больше ста человек летели одним рейсом с жительницей Новосибирской области, у которой подтвердился случай заражения коронавирусом. Сейчас их ищут сотрудники Ропотребнадзора и правоохранительные органы, сообщает «Тайга.инфо».
«Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта «Толмачево» 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и 7 членов экипажа. Жителей нашего региона среди них 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены», — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 19 марта.
Роспотребнадзор сейчас связывается с каждым из летевших рейсом, чтобы проверить состояние здоровья, вручить предписание о домашней самоизоляции и взять по меднаблюдение. Также, по словам Хальзова, у всех возьмут пробы на коронавирус.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147, следует из данных Роспотребнадзора. Пятеро уже выписаны после выздоровления.
Первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ останьтесь дома и вызовите врача.
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