Добрые новости
19 марта,
2020
1
фото
Новости

В Новосибирске разыскивают более 100 человек, летевших с зараженной коронавирусом женщиной

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Больше ста человек летели одним рейсом с жительницей Новосибирской области, у которой подтвердился случай заражения коронавирусом. Сейчас их ищут сотрудники Ропотребнадзора и правоохранительные органы, сообщает «Тайга.инфо».


«Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта «Толмачево» 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и 7 членов экипажа. Жителей нашего региона среди них 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены», — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 19 марта.


Роспотребнадзор сейчас связывается с каждым из летевших рейсом, чтобы проверить состояние здоровья, вручить предписание о домашней самоизоляции и взять по меднаблюдение. Также, по словам Хальзова, у всех возьмут пробы на коронавирус.

«Вниманию пассажиров, прилетевших 15 марта в аэропорт «Толмачево» из аэропорта «Шереметьево» рейсом SU 1462 авиакомпании «Аэрофлот»! Если с вами еще не связались представители оперативного штаба, просим вас обратиться на региональную горячую линию по телефону 112», — заявили в минздраве.​

В Новосибирске разыскивают более 100 человек, летевших с зараженной коронавирусом женщиной


Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147, следует из данных Роспотребнадзора. Пятеро уже выписаны после выздоровления.

Первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.


Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ останьтесь дома и вызовите врача.


Читайте также:


Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус

Первый заболевший коронавирусом в Томске. Что известно на данный момент?

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь



ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.