В Новосибирске разыскивают более 100 человек, летевших с зараженной коронавирусом женщиной

Больше ста человек летели одним рейсом с жительницей Новосибирской области, у которой подтвердился случай заражения коронавирусом. Сейчас их ищут сотрудники Ропотребнадзора и правоохранительные органы, сообщает «Тайга.инфо».





«Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта «Толмачево» 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и 7 членов экипажа. Жителей нашего региона среди них 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены», — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 19 марта.





Роспотребнадзор сейчас связывается с каждым из летевших рейсом, чтобы проверить состояние здоровья, вручить предписание о домашней самоизоляции и взять по меднаблюдение. Также, по словам Хальзова, у всех возьмут пробы на коронавирус.