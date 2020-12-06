В Новосибирске прошли очередные пикеты в поддержку жителей Хабаровска

Активисты в Новосибирске вышли на пикеты в поддержку арестованного Сергея Фургала и протестующих жителей Хабаровска, сообщает Тайга.Инфо. Участники протестных акций пели песню Виктора Цоя «Перемен».
Фото: https://t.me/novosibirsk_za_habarovsk
Акция прошла на площади Ленина в Новосибирске. В пикете приняла участие активистка Яна Дробноход. По информации издания, суд оштрафовал Яну в общей сложности на 340 тысяч рублей за предыдущие акции протеста.
Фото: https://t.me/novosibirsk_za_habarovsk
Фото: https://t.me/novosibirsk_za_habarovsk
Фото: https://t.me/novosibirsk_za_habarovsk
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
В Хабаровске уже более 140 дней длятся протесты в поддержку Сергея Фургала.
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