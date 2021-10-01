В Новосибирске пройдут открытие и финал Чемпионата мира-2023 по хоккею среди молодежи

Новосибирск и Омск примут молодежный Чемпионат мира по хоккею. Стало известно, где пройдут церемония открытия соревнований и в каких городах сыграют группы А и Б.

Чемпионат пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В нем примут участие 10 команд со всего мира. Россия автоматически прошла в финальную стадию турнира на правах страны-хозяйки.