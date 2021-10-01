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В Новосибирске пройдут открытие и финал Чемпионата мира-2023 по хоккею среди молодежи

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Новосибирск и Омск примут молодежный Чемпионат мира по хоккею. Стало известно, где пройдут церемония открытия соревнований и в каких городах сыграют группы А и Б.

Чемпионат пройдет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В нем примут участие 10 команд со всего мира. Россия автоматически прошла в финальную стадию турнира на правах страны-хозяйки.

Автор:  Федерация Хоккея России/FHR.RU

Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на замминистра физкультуры и спорта Новосибирской области Марину Курносову, на «Новосибирск-Арене» пройдут матчи команд, которые входят в группу А, полуфиналы, финальный матч и церемонии закрытия и открытия турнира. Группа Б сыграет в Омске. 

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков предложил новосибирскому главе региона Андрею Травникову совместно обратиться в Росавиацию, чтобы на время чемпионата запустить между городами дополнительные субсидируемые рейсы. Сейчас прямые рейсы выполняет только одна авиакомпания, билет в среднем стоит около пяти тысяч рублей.

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