В Новосибирске проходят пикеты в поддержку журналистов, признанных иностранными агентами

В центре Новосибирска начались акции солидарности с журналистами, признанными иностранными агентами. Одиночный пикет в поддержку журналистов проходит на площади Ленина, передает Тайга. инфо. Пикетирующие заявляют о цензуре и уничтожении журналистики в России.

Одна из пикетирующих журналисток — автор подкаста Тайги.инфо «Одни плюсы» и журналистка «Таких дел» Рита Логинова рассказала ТВ2, что «ее удручает давление на СМИ, исходящее от государства».

«Я не впервые выхожу на уличную акцию в поддержку отдельных журналистов и целых медиа, и честно говоря, плакаты можно было бы и не выкидывать, в целом, посылы у меня всегда одинаковые: СМИ должны быть свободными, руки прочь от журналистов, журналистика не преступление, журналисты не враги. Удручает давление, исходящее от государства, на СМИ. Мы должны быть заодно: вскрывать коррупционные схемы, быть провайдерами социальных изменений. Но почему-то нас, журналистов, выставляют врагами страны. Это несправедливо, так быть не должно, и конкретно мне хотелось бы работать еще много лет, но с каждым годом кольцо возможностей реализовать себя в профессии сжимается все плотнее. Можно уходить из одной редакции в другую, как будто бы более благополучную, но завтра придут и туда: со списком иноагентов, с обыском, с арестом. Вчера в список иноагентов внесли моего коллегу и друга, журналиста «Проекта» Петра Маняхина, и я возмущена этим, потому что трудно найти большего патриота своей страны, Сибири, Новосибирска. Ну какой он агент? А внесение «Проекта» в список нежелательных организаций — это возмутительно, потому что это лучшее расследовательское медиа в России. Которое оказалось не нужно России. Это как вообще?», — заявила Рита Логинова.



Напомним, что вчера, 15 июля, Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина.

В свою очередь, журналистское объединение «Синдикат — 100» опубликовало письмо читателям о давлении на коллег.