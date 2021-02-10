В Новосибирске преподавателя колледжа уволили после участия в акции в поддержку Навального

Преподавателя Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексея Алексеева уволили из-за поста в «ВК» об акции в поддержку арестованного Алексея Навального. И.о. директора колледжа решила, что преподаватель призывал учеников к участию в шествии и «манипулировал несовершеннолетними». Документы об увольнении Алексея Алексеева и скриншот его сообщения в «ВК» опубликовала депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова. «Судя по всему все встретимся где-то на митинге? Что-то много студентов идет, без всякой агитации, важно толпу не создавать только, и от вируса беречься и от беспорядков. Но повод хороший встретиться, главное поговорить о судьбе страны», — написал преподаватель 21 января. Ниже Алексеев еще раз отметил, что «важно вести себя мирно и не нарушать закон».

И.о. директора колледжа Юлия Тарасова в письме Алексееву от 27 января заявила, что на сайте прокуратуры заранее предупреждали об ответственности за участие в несогласованном мероприятии. Тарасова добавила, что преподаватель проигнорировал предостережение ведомства, а из-за «призывов» на странице Алексеева несовершеннолетний студент колледжа был арестован на акции.



Девятого февраля Алексея Алексеева уволили по статье «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Хельга Пирогова перечисляет нарушения Алекесеева: «задержался на рабочем месте до 21 часа», «организовал кружок, не уведомив администрацию школы», «не заполнил журналы в период перехода на дистанционное обучение».



Издание «Тайга.инфо» отмечает, что директор Новосибирский промышленно-энергетический колледж Михаил Гутенев находится в СИЗО с июня 2020 года. По версии следствия, он требовал 241 тыс. рублей от подрядчика за приемку ремонтных работ в колледже, проводившихся за счет бюджета.



Напомним, 23 января во многих городах России прошли крупные акции протеста в поддержку арестованного политики Алексея Навального. В Новосибирске в акции приняли участие около шести тысяч человек. По данным ОВД-инфо, задержали 103 человек.



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