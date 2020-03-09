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09 марта,
2020
Новости

В Новосибирске поймали депутата, который украл драгоценные камни на 5 млн рублей

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Депутат одного из районных советов Новосибирской области похитил искусственно выращенные драгоценные кристаллы, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.


Как рассказали следователи, районный депутат решил похитить драгоценные кристаллы, которые принадлежали одной из компаний Новосибирской области.

Обвиняемый в 2019 году изготовил поддельную доверенность на право получения указанных кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта «Толмачево» Новосибирской области. После чего обвиняемый предоставил поддельную доверенность сотруднику таможенного поста, который будучи введенным в заблуждение, передал обвиняемому кристаллы, принадлежащие коммерческой организации. Действиями обвиняемого коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей, — пояснили в ведомстве. 

Обвиняемого поместили под домашний арест. Ему грозит приговор по статье 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».


По информации из открытых источников, под уголовное преследование попал депутат Криводановского сельского совета Новосибирской области – его заподозрили в махинациях с искусственными изумрудами, выращенными на научно-производственном предприятии «Тайрус». 


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