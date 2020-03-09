В Новосибирске поймали депутата, который украл драгоценные камни на 5 млн рублей

Обвиняемый в 2019 году изготовил поддельную доверенность на право получения указанных кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта «Толмачево» Новосибирской области. После чего обвиняемый предоставил поддельную доверенность сотруднику таможенного поста, который будучи введенным в заблуждение, передал обвиняемому кристаллы, принадлежащие коммерческой организации. Действиями обвиняемого коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей, — пояснили в ведомстве.