В Новосибирске появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

Новая тест-система для диагностики коронавируса зарегистрирована в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стопкоронавирус.рф. Тест-система дает результат за 1,5 часа.

Планируется выпускать до двух тысяч наборов в неделю.





«У тестов очень высокая чувствительность -10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», — говорится в сообщении.





С понедельника в России начнется выпуск тысячи наборов тест-системы в неделю по сто анализов каждый. В сумме этого хватает на 100 тысяч исследований, отмечает издание.





Общее число зараженных коронавирусом в регионах Сибири достигло 32. Всего в России сообщалось о 1264 случаях. Скончались четыре человека. В Томской области один случай выздоровления, передает оперативный штаб.





В мире, по последним данным, около 607 тысяч заболевших, умерли более 27 тысяч человек.





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