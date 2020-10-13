В Новосибирске полицейский признался в убийстве своей подруги-трансгендера

20-летнего сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) из Новосибирска задержали по подозрению в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской. По данным «Тайги.инфо», убийство произошло на почве ревности.

По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — сообщает СК по Новосибирской области.

Подозреваемый в убийстве сотрудник ППС признал вину в убийстве. Начальник регионального Главка решил уволить сотрудника из МВД по отрицательным мотивам. «Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — заявляют в полиции. В ближайшее время следствие предъявит задержанному обвинение и выберет меру пресечения.





По данным «Тайги.инфо», сотрудник полиции встречался с девушкой-трансгендером Викторией Басаковской, убил ее из ревности и под давлением улик сам показал, где зарыл тело. У убийцы мог быть сообщник, также работающий в правоохранительных органах.





До смены пола Викторию Басаковскую звали Николаем Басаковским. Телеграм-канал «112» называет ее «главным трансгендером Сибири» и сообщает, что Николай кастрировал себя в домашних условиях, но по паспорту, несмотря на внешний вид, остался Николаем Александровичем Басаковским.







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