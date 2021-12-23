В Новосибирске покажут «Черный концептуализм» из Томска

«По легенде отправной точкой для проекта стало обнаружение некоего анонимного архива неизвестных художников, которые жили в 60–70-е годы в Томске. При помощи случайно найденных «старых фото, дневников и необычных эскизов» Главанаков и Новицкая воссоздают альтернативное существующим течениям движение «чёрных концептуалистов». На выставке предлагается метод «исполнения архива» — перформативной реконструкции «параллельной истории» возникновения концептуализма в Томске, Новосибирске и Кемерово. Проект включает в себя демонстрацию документов, фотографий, графики, объектов, видео и инсталляции. Как и кем конструируется история искусства? Насколько она условна и насколько мы об этом осведомлены? Можем ли мы сделать «конструирование» видимым? Поменять или разыграть принятые интерпретации? Этими вопросами задаются участники и участницы выставки "Чёрный концептуализм"», — описывают авторы проект.

Как рассказали в центре культуры, в первой части экспозиции представят фрагменты архивов современников, чья практика пересматривается в оптике «чёрных концептуалистов». К этому течению относят музыкальные, активисткие и поэтические эксперименты коллектива «Секта Феникса», которая существовала в 1999 - 2012 годах в Томске. Заметно присутствие «Сибирского космического общества» — художественной инициативы, впервые упоминаемой в 2021 году.

«В неожиданном ракурсе будет проинтерпретирована деятельность «Общества аномалистов». Это неформальное обозначение ведет свою линию от учрежденного Министерством просвещения СССР в 80-х годах Сибирского научно-исследовательского центра по изучению аномальных явлений (СибНИЦ АЯ) на базе Томского политехнического института имени Кирова (ныне — ТПУ). В СибНИЦ АЯ занимались сбором данных о Тунгусском метеорите и паранормальных явлениях, а также выпускали журнал «Мир неизведанного». В 1993 году центр был расформирован, однако его энтузиасты продолжили работу в общественных организациях "Космопоиск" и "Биолон", — говорится в описании.

Вторая часть экспозиции представялет собой инсталляцию. Здесь появляется фигура «Томского Червя» — буквально в виде объекта, а метафорически в качестве сказочного героя, возникающего, чтобы напомнить о неудачных опытах коллективности.

«“Томский червь” отмечает своим присутствием старые обиды, невыполненные обещания, заброшенные дома или ямы на дорогах. Несмотря на явный негативный характер, он не обязательно является совсем уж мрачной фигурой. Архивная группа предлагает увидеть в неслучившемся общем — возможность перестроить события в будущем», — говорят об образе создатели выставки Митя Главанаков и Валерия Новицкая.

Над проектом работали художник Митя Главанаков (Томск/Санкт-Петербург) и Валерия Новицкая (Томск/Санкт-Петербург), которая выступила в роли арт-менеджера выставки.

Выставка начнет работу в ЦК19 Новосибирска 25 декабря. Узнать подробную информацию можно на сайте центра культуры.