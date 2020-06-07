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07 июня,
2020
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В Новосибирске от COVID-19 скончался патологоанатом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Новосибирске от коронавируса умер 49-летний патологоанатом больницы № 25 Илья Жарков. Мужчина занимался вскрытием умерших от COVID-19 пациентов. Об этом пишет издание NGS.RU со ссылкой на главного врача инфекционного госпиталя Сергея Астракова.

В Новосибирске от COVID-19 скончался патологоанатом

Близкие 49-летнего заведующего патолого-анатомическим отделением ГКБ № 25 Ильи Жаркова, который скончался от коронавирусной инфекции, уверены, что он заразился на работе.


На протяжении трех недель он вскрывал тела умерших пациентов от COVID-19. У Ильи Жаркова не было никаких тяжелых или хронических заболеваний.


По информации издания, Илья Жарков закончил СибГМУ в 1996 году. Он отдал медицине 24 года.


На базе больницы № 25 в Новосибирске в середине мая открыли инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Как пишет Тайга.Инфо, за все время пандемии умерли три медика от COVID-19, 350 сотрудников медучреждений заразились коронавирусной инфекцией.


Добавим, в Новосибирске за все время заболели коронавирусом более 3,5 тысяч человек, 41 человек скончался. 


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