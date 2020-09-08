В Новосибирске неизвестные напали на штаб оппозиционной коалиции

В Новосибирске произошло нападение на штаб коалиции «Новосибирск 2020». Во время лекции в помещение штаба ворвались двое неизвестных и разбили бутылку с едкой жидкостью.

«Сильно помешали работе. Штаб эвакуирован. Два волонтера в скорой, одного уже увезли, второго сейчас увезут. На месте работает полиция. Нас в штаб не пускают», — рассказал Сергей Бойко.





По данным полиции, в бутылке было вещество для обработки животных.





«Утверждают, что нетоксичное. Тем не менее, несколько ребят в достаточно тяжелом состоянии», — уточнил Бойко. Одна из волонтеров штаба уточнила, что ее тошнит и болит голова.