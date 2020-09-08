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08 сентября,
2020
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В Новосибирске неизвестные напали на штаб оппозиционной коалиции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Новосибирске произошло нападение на штаб коалиции «Новосибирск 2020». Во время лекции в помещение штаба ворвались двое неизвестных и разбили бутылку с едкой жидкостью.

«Сильно помешали работе. Штаб эвакуирован. Два волонтера в скорой, одного уже увезли, второго сейчас увезут. На месте работает полиция. Нас в штаб не пускают», — рассказал Сергей Бойко.


По данным полиции, в бутылке было вещество для обработки животных.


«Утверждают, что нетоксичное. Тем не менее, несколько ребят в достаточно тяжелом состоянии», — уточнил Бойко. Одна из волонтеров штаба уточнила, что ее тошнит и болит голова. 

По данным «Тайги.Инфо» в момент нападения в штабе было около 50 человек. Кроме того, на месте работала съемочная группа из Нидерландов, которая готовит материал о выборах в Новосибирске.


Независимые политики, общественники и журналисты создали коалицию «Новосибирск 2020», чтобы баллотироваться в горсовет и бороться с «союзом „Единой России“ и КПРФ». Объединение выставило кандидатов на большинстве округов. Выборы депутатов пройдут 11−13 сентября, с основным днем голосования 13 сентября.
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