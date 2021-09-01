В Новосибирске кукольный театр поставил пьесу по материалам Роскомнадзора

Пьесу по материалам Роскомнадзора написал омский драматург Дмитрий Войдак, а режиссировал спектакль французский постановщик Ролан Боннин. По сюжету пьесы, юный видеоблогер Андрон противостоит компьютерному вирусу Темному боту и его помощнику генералу Трояну. «До сих пор боты нападали на крупные корпорации, разрушали их защиту, но их цель — завладеть всем миром, — цитирует ТАСС директора театра Юрия Горлатых. — И вот они потерпели очередное поражение, находятся в разбитом состоянии, и приходят к мысли достигнуть своей цели через детей, потому что дети - самые доверчивые, самые наивные».

По ходу спектакля Андрон получает цифрового двойника, сражается с компьютером, а в финале рассказывает зрителям о важности компьютерной безопасности. Декорациями для постановки служат шесть плазменных экранов и камеры, на которые снимает материал для своего блога главный герой пьесы. При просмотре постановки можно увидеть отсылки к фильму «Матрица».

По словам Юрия Горлатых, представители Роскомнадзора высоко оценили спектакль и рекомендовали его к показу школьникам. Директор театра отметил, что Ролану Боннину понравился посыл пьесы, и сейчас ему интересен материал буллинга в сети или зависимости от гаджетов.

Новосибирский областной театр кукол НОТЕК существует с 1933 года. Ранее НОТЕК уже ставил спектакль «Светофор-волшебник» по безопасности дорожного движения для школьников вместе с новосибирской Госавтоинспекицей и спектакль по пожарной безопасности «Сказка про Царя Коварного и Вовку-пожарного» по материалам МЧС. В дальнейшем НОТЕК планирует продолжить работу на темой беззащитности детей в интернете.