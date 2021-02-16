В Новосибирске изучают генетику «проблемных» школьников

Проект по изучению генов школьников, имеющих проблемы с успеваемостью и социализацией начали в Новосибирске. Об этом сообщает Интерфакс.

Проект программы «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций» направлен прежде всего на совершенствование работы школьных психологов. Другая цель — получить ответ на вопрос: смогут ли знания о тех или иных генетических особенностях ребенка помочь скорректировать его поведение; оценить готовность, заинтересованность родителей, психологов, образовательных учреждений в использовании таких подходов.





В качестве пилотного проекта программа реализуется в 2020-2021 годах на базе нескольких школ Новосибирска среди учеников 5-11 классов. Участие в ней— строго по желанию учеников и родителей. Стоимость проведения генетического исследования для участников проекта составляет 600 рублей за один ген.





«Имеются научные данные о том, что определенные генетические особенности могут немного влиять на адаптацию к социальным условиям, выбор профессии, темперамент. Однако, как всегда, разрыв между этими данными и практикой очень большой», — отмечает заведующий межинститутским сектором молекулярной эпидемиологии и эволюции человека Института цитологии и генетики Владимир Максимов.





«Этот проект - попытка применить научные знания на практике и в то же время своего рода эксперимент, ведь так еще никто никогда не делал. Конечная цель — увеличить эффективность работы психолога со школьником, учитывая такой параметр, как данные о генетических особенностях последнего в дополнение к данным, полученным с помощью психологических тестирований, собеседований», — сказал Максимов.





Для исследования были выбраны три самых изученных гена, взаимосвязанность которых с теми или иными особенностями личности уже многократно показана в мировых научных исследованиях.





«Разумеется, это не какие-то «гены преступника», а варианты нормы. Один ген или полиморфизм не может полностью определять поведение человека. Но на больших группах какие-то закономерности все-таки просматриваются, — рассказывает ученый. — Например, известно, что носительство определенного генотипа предрасполагает к синдрому дефицита внимания и гиперактивности», — отмечает ученый.





В то же время, определенные генотипы часто встречаются у детей с асоциальным поведением, но, с другой стороны, они же преобладают у успешных спортсменов, военных.





«Генетическая особенность сама по себе ничего не решает. В том-то и преимущество этого проекта, что психолог знает ребенка и с других сторон. Информация о генетических особенностях - всего лишь дополнительный инструмент в его арсенале. Ими могут объясняться некоторые поведенческие трудности. Возможно, опираясь на эти знания, можно будет лучше подобрать методики работы с конкретным ребенком», — говорит Максимов.





По словам ученого, основной этап работы должен был завершиться еще в прошлом году, но его реализации помешала пандемия. Первые конкретные результаты планируется получить не ранее начала следующего учебного года.