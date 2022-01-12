В Новосибирске хотят вернуть медвытрезвители

Новосибирское правительство планирует восстановить систему медвытрезвителей, пишет Тайга. инфо со ссылкой на главного врача областного клинического наркодиспансера Ольгу Кормилину.

«Я считаю, что это необходимо потому, что употребление алкоголя может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно в зимнее время. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, ему необходимо помогать», — сказала Ольга Кормилина.

Сейчас чиновники оценивают затраты на открытие учреждений. В ближайших планах — открыть два вытрезвителя.

«Мы будем начинать, наверное, с малого, хотя бы по одному вытрезвителю на левом и правом берегу будем организовывать», — сказала Ольга Кормилина.

Отметим, в 2010 году все специализированные медицинские вытрезвители в России были ликвидированы. После их закрытия по регламенту людей в состоянии тяжелого алкогольного опьянения сотрудники скорой помощи доставляли в токсикологические, реанимационные и терапевтические отделения больниц. Людей в средней и легкой степени опьянения — в терапевтические отделения по месту обнаружения или прописки. Как отмечали в правоохранительных органах, упразднение медицинских вытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Несмотря на ликвидацию системы вытрезвителей, некоторые регионы создавали и самостоятельно финансировали такие учреждения.

В 2019 году Госдума приняла законопроект о восстановлении вытрезвителей. В 2020 году Госдума приняла еще один закон, который дает право регионам России создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Регламентирует их деятельность правительство. Также был принят сопутствующий закон (поправки в закон «О полиции»), разрешающий полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

В Томской области помощь людям в состоянии алкогольного опьянения оказывает помощь одно из отделений областного наркодиспансера.

В 2010 году в томском вытрезвителе произошла трагедия. Тогда полицейские доставили в учреждение томского журналиста Константина Попова. Ему, находящемуся в беспомощном состоянии, нанесли травмы, несовместимые с жизнью. 20 января журналист умер, не приходя в сознание. Следствие установило, что в вытрезвителе Константину Попову нанесли «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом. В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из органов и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-полицейского к 12 годам в колонии строгого режима. После происшествия с Константином Поповым глава управления Виктор Гречман был отправлен в отставку.