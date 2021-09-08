В Новосибирске хотят открыть завод по переработке мискантуса

Мискантус — травянистое растение из рода злаковых, богатое целлюлозой. Как говорит замдиректора новосибирского института цитологии СО РАН Пётр Куценогий, целлюлоза из мискантуса выгоднее, чем из древесины, так как растения более мобильны, их можно быстро вырастить около завода, они быстрее воспроизводятся. Сейчас в Россию вся целлюлоза завозится из-за рубежа, но переработка растения может заместить часть продукции.

Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН обсудили возможности создания предприятия по переработке мискантуса с московскими инвесторами — Акционерным обществом «Научно-производственное объединение “Биотехкомпозит”», сообщает портал Наука в Сибири. Из переработанного сырья можно изготавливать посуду, целлофан, углеродное волокно.

Ученые инстутита уже несколько лет работают над выведением собственного сорта, а посадками злака заняты 40 гектаров полей.

«В России зарегистрировано два сорта мискантуса. Только “сорановский” (от аббревиатуры СО РАН) показывает стабильные результаты роста в различных регионах и пригоден к использованию для промышленной переработки», — говорит генеральный конструктор АО НПО “Биотехкомпозит” Михаил Азанов.

Мискантус в промышленности можно использовать как биотопливо, также сырье подходит для производства разных изделий.

«Из мискантуса выделяют целлюлозу высшего качества, специализируя под определенный продукт. Затем ее под давлением смешивают и разогревают с химическим растворителем. Любое отклонение от идеальных условий может превратить соединение в бурую массу. Если процесс прошел успешно, получается расплавленная целлюлоза, которую помещают под пресс. Придание формы изделию можно сравнить с принципом работы мясорубки: вещество под давлением прогоняется через щели формовочной машины. На определенном этапе в смесь можно даже внедрить какие-либо добавки. Таким образом получается одноразовая посуда или целлофан. Для более сложного продукта, углеродистого волокна, необходим нагрев в несколько этапов», — объясняет журнал Наука в Сибири.

На нынешнем этапе новосибирские ученые занимаются селекцией мискантуса, чтобы целлюлоза от него была удобна для определенного типа переработки. Например, для создания лакокрасочных изделий. Специальный сорт помог бы ученым сэкономить усилия и не синтезировать целлюлозу отдельно под каждый вид изделий.

В России завод по переработке мискантуса есть пока лишь в Московской области, он производит небольшие объемы. Оборудование, которое планируют закупить для предприятия в Новосибирске, сможет выпускать продукцию большими партиями.

Ученые считают, что кроме экономической выгоды, выращивание и производство из мискантуса благоприятно сказывается на экологии - завод по переработке может создать так называемую карбоновую ферму. Это густо засаженная территория, где в больших объемах поглощается углекислый газ. Также изделия из целлюлозы мискантуса в перспективе могут заменить некоторые продукты тяжелой промышленности.

«Если сделать кузов автомобиля не из стали, а из углеродистого волокна, то количество создаваемого углерода не увеличится, а уменьшится. Только для изготовления стали выбрасывается 8% мирового производства CO2», — привел пример замдиректора института цитологии и генетики СО РАН Пётр Куценогий.