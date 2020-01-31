В Новосибирске госпитализировали ребенка, прилетевшего из Китая

Прилетевшую из Китая девочку госпитализировали в Новосибирске, передает «Коммерсант» со ссылкой на областной минздрав. У нее легкие признаки ОРВИ и повышенная температура.

Минздрав сообщает, что 30 января семья ребенка вернулась в Россию после отдыха на острове Хайнань. Ребенок почувствовал недомогание на борту самолета, ее температура оказалась 37,7.

Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу, — говорится в сообщении ведомства. — Биоматериал уже находится в новосибирском центре «Вектор». Результаты будут известны сегодня.

Ранее мы сообщали, что специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск междугородними рейсами. Такие меры введены в связи с эпидемией коронавируса в Китае.



Дополнительные меры также ввели другие сибирские аэропорты: в Новосибирске, Красноярске, Иркутске все пассажиры, прилетающие из Китая, проходят усиленный эпидемический контроль. Наблюдение начинается во время полета экипажем, затем пассажиров осматривают в аэропорту.





По данным ВОЗ, на 31 января коронавирусом заражены 7818 человек, из них 7736 — в Китае, передает РБК. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания. Известно о 213 погибших.



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