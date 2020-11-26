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26 ноября,
2020
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В Новосибирске двум медсестрам предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следователи предъявили обвинения двум медсестрам филиала Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы по делу о жестоком обращении с пациентами-детьми. Об этом сообщает СУ СКР Новосибирской области.

В Новосибирске двум медсестрам предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице

Обвинение предъявлено по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением). Ранее по данному факту было заведено уголовное дело.


По версии следствия, одна из обвиняемых — 35-летняя медсестра — утром 2 ноября находилась в палате вместе с малолетней пациенткой.


«Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания. После этого днем 4 ноября, заметив, что девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, обвиняемая схватила ребенка за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать», — говорится в сообщении.


Кроме того, 3 ноября 2020 года другая медсестра, решив, что малолетний пациент не спит во время сна, подошла к ребенку и с силой ударила ладонью по спине.


Новосибирскими следователями продолжают расследование уголовного дела по факту совершения руководством больницы преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденного в рамках расследования уголовных дел в отношении медсестер.

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