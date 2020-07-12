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12 июля,
2020
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В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Новосибирске десятые сутки ищут 14-летнего Олега Иванова. Мальчик пропал во время прогулки с отцом, испугавшись чужой собаки. У него аутизм

В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом

По информации отряда «Лиза Алерт. Новосибирск», ребенок потерялся 1 июля во время прогулки между улицами Выборная и Зеленодолинская. 


«В половину четвертого утра 2 июля на месте были первые экипажи добровольцев. Зона поиска в месте пропажи около 50 квадратных километров», — отмечается в группе поискового отряда.

В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом

К поиску Олега привлечены добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения. В общей сложности более 250 человек. В воздух поднимали вертолет, постоянно работают беспилотные летательные аппараты, выезжают в лес кинологические расчеты. Идет прочес местности и пешком и на квадроциклах; осматриваются заброшенные строения; оповещены все близлежащие СНТ.

«За эти дни нами получено множество звонков и свидетельств из разных районов города. Все они проверяются, мы выезжаем на место, смотрим камеры, опрашиваем людей, клеим ориентировки. Поиск продолжается», — говорится в группе.

В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом
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