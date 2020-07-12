В Новосибирске десятые сутки ищут пропавшего ребенка с аутизмом

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В Новосибирске десятые сутки ищут 14-летнего Олега Иванова. Мальчик пропал во время прогулки с отцом, испугавшись чужой собаки. У него аутизм

По информации отряда «Лиза Алерт. Новосибирск», ребенок потерялся 1 июля во время прогулки между улицами Выборная и Зеленодолинская.

«В половину четвертого утра 2 июля на месте были первые экипажи добровольцев. Зона поиска в месте пропажи около 50 квадратных километров», — отмечается в группе поискового отряда.

К поиску Олега привлечены добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения. В общей сложности более 250 человек. В воздух поднимали вертолет, постоянно работают беспилотные летательные аппараты, выезжают в лес кинологические расчеты. Идет прочес местности и пешком и на квадроциклах; осматриваются заброшенные строения; оповещены все близлежащие СНТ.